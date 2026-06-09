L’Espagne se refait la cerise contre le Pérou

Le champion d’Europe est-il lancé ? Après le faux pas contre l’Irak (1-1), avec une équipe largement remaniée, l’Espagne a remis les pendules à l’heure dans la nuit de lundi à mardi avec une victoire sur le Pérou (3-1). À Puebla, au Mexique, la Roja s’est préparée à gérer les matchs en altitude. Elle jouera d’ailleurs sa dernière rencontre de poule, contre l’Uruguay, à Guadalajara.

Onze changements

Face au Pérou, Mikel Oyarzabal a rapidement donné le ton en ouvrant le score dès la 2e minute d’une frappe lointaine. Pedri s’est ensuite mué en renard des surfaces, à la demi-heure de jeu, en reprenant parfaitement un centre au cordeau de Ferran Torres.

Si Luis de la Fuente a changé l’intégralité de son onze de départ, l’Espagne s’est envolée grâce à une relance courte à ne montrer dans aucune école de foot et un but contre son camp du gardien Pedro Gallese, coupable d’une faute de main que n’aurait pas reniée Luis Arconada. La réduction du score ne permettra pas de faire trembler cette formation, sûre de ses forces avant le Mondial.

Prochain test : le 15 juin, contre le Cap-Vert.

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