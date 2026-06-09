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Après les serpents, la Suisse menacée par un incendie

EL
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Après les serpents, la Suisse menacée par un incendie

Ça, c’est vraiment la poisse. La Suisse ne prépare pas le Mondial 2026 de la meilleure des manières. Son camp de base, situé à San Diego, en Californie, est un vrai nid à serpents. En plus de cela, un incendie s’est déclaré lundi matin (18h30 en France) dans la Sorrento Valley, à moins de 10 kilomètres du lieu où logent les joueurs de Murat Yakın.

Plusieurs zones d’habitation ont dû être évacuées, mais pas l’hôtel de la Nati, ont indiqué plusieurs médias suisses. Le feu a fini par être contrôlé, permettant à la Fédé helvétique de respirer un bon coup. « La FIFA surveille la situation et nous a, pour l’instant, assurés qu’il n’y avait aucun problème pour nous », a communiqué l’instance.

C’est à force de souffler sur les Breel.

La Suisse s’entraîne au milieu des serpents

EL

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