Khvicha Kvaratskhelia prend du galon avec la Géorgie

Sagnol a un nouveau bras droit. La Fédération géorgienne de football a annoncé la nomination de Khvicha Kvaratskhelia en tant que capitaine de l’équipe nationale de Géorgie ce mardi. « Notre équipe disputera son premier match de l’année avec un nouveau capitaine. À partir de 2026, l’équipe nationale géorgienne sera menée par Khvicha Kvaratskhelia », lit-on sur le site de la fédération.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, en sélection depuis 2019 (47 capes), prend la suite de Guram Kashia (38 ans) qui mettra un terme à sa carrière internationale en juin. Capitaine à trois reprises lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, « Kvara » fera ses débuts officiels comme dépositaire du brassard contre Israël en match amical ce jeudi à 18 heures.

Le capitanat de la sélection d’abord, puis la mairie de Tbilissi à l’instar d’un certain Kakhaber Kaladze ?

Kvaratskhelia regrette d’avoir célébré son but