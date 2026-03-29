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Denver fait tomber le record d'affluence du championnat américain pour sa première saison en NWSL

LB
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Denver fait tomber le record d'affluence du championnat américain pour sa première saison en NWSL

De quoi faire pâlir la Première Ligue. Deux nouveaux clubs, Boston Legacy et Denver Summit ont fait leur apparition en NWSL depuis la reprise du championnat le 14 mars dernier. Un nouvel eldrorado puisque Pauline Peyraud-Magnin a quitté la Juventus cet hiver pour réaliser son rêve américain du côté de Denver, tandis que Lindsey Heaps traversera l’Atlantique cet été. Il n’aura fallu que quatre journées à la nouvelle franchise du Colorado pour entrer dans l’histoire du championnat américain.

Un record mondial pour une rencontre de championnat

Pour la grande première au Mile High Stadium de Denver, antre habituelle de l’équipe de football américain des Broncos de Denver, ce samedi 28 mars, 63 004 supporters se sont retrouvés en tribunes. Une page d’histoire aussi bien pour la NWSL puisque le précédent record d’affluence était détenu par la rencontre entre le Bay FC et déjà Washington Spirit, où 40 091 s’étaient réunis dans les travées de l’Oracle Park de San Francisco lors de la saison 2024-2025, que pour le monde du football féminin. Il s’agit en effet du match de championnat ayant la plus grosse affluence de l’histoire du football féminin mondial, puisque le record était détenu depuis 2019 par l’Atlético de Madrid qui avait reçu le FC Barcelone au Metropolitano en Liga et où 60 739 spectateurs s’étaient pressés.

Hasard du calendrier, Denver a disputé les trois premiers matchs de son histoire en NWSL à l’extérieur et ne rejouera pas à domicile avant le 26 avril prochain. La nouvelle franchise de NWSL devra toutefois attendre le mois de juillet pour que le Centennial Stadium, qui est encore en construction, puisse les accueillir. Le seul bémol de cette affiche historique reste l’absence de but qu’il faudra combler face à San Diego.

De quoi remotiver les supporters à battre un nouveau record.

Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?

LB

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