Tremblement de terre à l’OL Lyonnes

Le mal du pays ? Comme l’a annoncé OL Lyonnes ce lundi, l’internationale étatsunienne Lindsey Heaps quittera le club à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC. Le club du Colorado, fondé seulement en janvier 2025, disputera cette année sa toute première saison en NWSL. Le retour de Heaps aux États-Unis met un terme à une collaboration extrêmement fructueuse.

@LindseyHoran will officially join Summit FC following the conclusion of her 2025–26 season with OL Lyonnes, with her arrival in Denver expected in June 2026. ✍https://t.co/eKFVS9BP9w — Denver Summit FC (@denversummitfc) January 12, 2026

Quatre années comme cadre de l’équipe

Depuis son arrivée à Lyon en janvier 2022, l’Américaine a remporté quatre titres de championne de France consécutifs, ainsi que la Ligue des champions en 2022 et la Coupe de France en 2023. Aujourd’hui âgée de 31 ans, la milieu de terrain internationale a été une pièce maîtresse de l’effectif lyonnais, disputant au total 106 rencontres sous le maillot des Lyonnaises pour 31 buts inscrits.

Elle s’est particulièrement illustrée la saison passée en championnat, avec d’excellentes statistiques : 11 buts et 7 passes décisives en 15 matchs. Lindsey Heaps retourne désormais dans son État natal du Colorado, vraisemblablement pour des raisons familiales.

Hip hip Heaps ?

Les Lyonnes répondent aux critiques des joueurs de FC 26