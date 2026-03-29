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Un célèbre gardien de but lensois aux côtés du Pape pour la messe célébrée à Louis II

LB
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Un célèbre gardien de but lensois aux côtés du Pape pour la messe célébrée à Louis II

À défaut d’être à guichets fermés pour les matchs de football. De passage pour 24h à Monaco, le Pape Léon XIV a conclu son déplacement dans la principauté par la célébration d’une messe au stade Louis II samedi après-midi. Il ne s’agissait pas de la seule référence footballistique lors de cet évènement puisqu’un illustre lensois a pris part à la cérémonie aux côtés des 15 000 personnes qui s’y sont rendues. Le Pape a donc réuni 6000 fidèles de plus que l’AS Monaco qui a vu son affluence lors de la saison 2024-2025 s’élever à 9000 spectateurs en moyenne.

Si pour les plus jeunes le nom de Guillaume Warmuz n’évoque rien, pour beaucoup il s’agit du gardien emblématique du Racing Club de Lens qui a gardé les cages nordistes entre 1992 et 2003, avant de partir en vadrouille du côté d’Arsenal (2003), puis du Borussia Dortmund (2003-2005) avant de venir achever sa carrière sur le Rocher (2005-2007). À défaut de rechausser les crampons dans l’antre qui a vu le crépuscule de sa carrière, c’est pour faire la lecture du livre du prophète Ezéchiel au souverain pontife qu’il a fait son retour à Louis II.

La bénédiction suffira-t-elle aux Monégasques pour aller accrocher la Ligue des champions en fin de saison ?

Le suspense à son comble en Première Ligue

LB

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