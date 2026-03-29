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Les États-Unis pour Rayan Cherki ? « Super, on s’est bien amusés avec les copains »

UL
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Les États-Unis pour Rayan Cherki ? «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Super, on s’est bien amusés avec les copains<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Ils sont ready. Mission accomplie pour la tournée des Bleus aux States, après leur victoire contre la Colombie ce soir. Désiré Doué a commenté la victoire des Bleus. « Il y a beaucoup, beaucoup de fierté. Je suis très heureux, a réagi le Parisien, buteur pour la première fois avec les Bleus. On a fait deux très bons matchs de préparation pour la Coupe du monde. On est très contents. »

Rendez-vous en juin

Rayan Cherki, décisif sur le premier but des Bleus, l’a suivi sur la une, tout sourire. C’était bien, les États-Unis ? « Super. Franchement, on s’est bien amusés avec les copains. Ça fait plaisir. »

« On est très satisfaits. Sur le plan cohésion, c’est magnifique, a repris l’ancien Lyonnais. On a un groupe jeune, qui vit bien. Le coach nous comprend, donc c’est magnifique. On ne peut pas demander mieux. Et sur le terrain, je pense que vous l’avez vu aujourd’hui, vous l’avez vu contre le Brésil, c’est très intéressant ce qu’on produit. Maintenant, on sait que c’était que deux matchs pour répéter nos gammes. On l’a très bien fait. […] On est impatients d’être au mois de juin. »

« Le plus important, c’est que chaque joueur est sorti indemne de ce match de foot, parce qu’on sait que les équipes américaines vont beaucoup au contact. S’il faut mettre le bleu de chauffe, on le mettra cet été. » Avant de glisser un p’tit mot pour Lucas Digne, que le Mancunien va affronter fin mai en Premier League : « Il va venir bientôt, on va s’occuper de lui. »

Le rendez-vous est pris.

Les Bleus décoiffent la Colombie

UL

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