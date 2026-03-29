Un ancien international français prêt à coacher au plus haut niveau

Si Iniesta est un Dhorasoo qui a réussi, est-ce que Dhorasoo sera un Xavi en mieux ? Aujourd’hui entraîneur adjoint d’Arlésio Coelho au Paris 13 Atletico, Vikash Dhorasoo ambitionne de prendre un jour les rênes d’une grande équipe. C’est en tout cas ce qu’indique l’ancien milieu de terrain du Havre, Lyon ou Milan, dans une interview donnée à L’Équipe.

« Se mouiller un peu »

À 52 piges, l’auteur de Comme ses pieds, autobiographie qui raconte sa vie, mais aussi plein d’autres choses, a obtenu ses diplômes et est en mesure d’entraîner au plus haut niveau, quatre ans après une première expérience de coaching en Inde. Il raconte : « Ce n’était pas du tout quelque chose de prévu, mais le fait de parler de foot régulièrement, d’analyser, de commenter, de donner mon avis un peu sur tout sans avoir toutes les informations par moments, ça m’a poussé à me dire qu’il faudrait peut-être y aller, se mouiller un peu aussi. […] Je suis content parce que ça vient d’une passion, d’un moment d’enthousiasme, d’une envie. »

Le finaliste du Mondial 2006 dit qu’il est « ouvert à tout », que son expérience du vestiaire devrait l’aider, qu’il veut s’inspirer de Carlo Ancelotti et des entraîneurs qu’il a eus, et est clair sur ses ambitions : aller le plus haut possible. « Je me sens prêt à prendre une équipe de haut niveau, à gérer un staff et à me lancer dans une aventure humaine, estime-t-il. J’ai déjà des personnes autour de moi pour constituer ce staff. En arrêtant ma carrière, je ne me sentais pas capable de passer du joueur un peu égoïste à ce côté altruiste que demande d’être un entraîneur. Depuis quelque temps, ça a changé. »

On a envie de voir.

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