La CAF réforme (encore) le foot africain

Plus on est de fous, plus on rit. C’est l’adage que suit la Confédération africaine de foot. Réunie en congrès ce dimanche au Caire, l’instance a décidé que la CAN doit être une compétition de foot comme les autres, c’est-à-dire avec plus de pays, et donc plus de droits télé à partager.

28 nations au lieu de 24

Pour la prochaine compétition, qui aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en 2027, 28 nations devraient ainsi se disputer le trophée. Depuis 2019, 24 pays se font face, sur les 54 nations du continent affiliées à la FIFA. Patrice Motsepe a ensuite déclaré que l’édition suivante se tiendra en 2028, puis en 2032. Une Ligue des nations de la CAF devrait également voir le jour.

Le vainqueur sera désigné deux mois après, dans un bureau. Le Maroc tiendrait pour le moment la corde.

Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?