S’abonner au mag
  • Amical
  • Colombie-France (1-3)

Deschamps : « On n’est pas au football américain »

UL
2 Réactions
Deschamps : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On n’est pas au football américain<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Didier FromFields is happy. Avant de peaufiner sa liste pour le Mondial 2026, Didier Deschamps a tiré le bilan de cette semaine américaine, ponctuée d’un succès contre le Brésil et d’un autre contre la Colombie. « Le bilan sportif est très positif parce qu’on avait deux très bonnes équipes sud-américaines face à nous. »

DD est prêt pour le « feedback »

« Il n’y avait pas d’automatismes, mais la qualité est là. Ils ont tous envie de revenir, a souri le sélectionneur. Ils n’ont pas toujours du temps de jeu quand ils ont deux matchs, donc c’est bien. Ça nous permettra avec l’ensemble du staff de faire un feedback. […] Ils n’ont pas perdu de points en tout cas. » Didier Deschamps s’est projeté sur sa dernière compétition, sans certitudes mais avec des « convictions » et l’objectif d’avoir trois options à chaque poste. « Même en ayant une liste élargie, je sais très bien qu’il y a de très bons joueurs que je ne prendrai pas… » Une réponse à la Deschamps.

« On a joué deux matchs à l’extérieur, ça nous a permis de faire deux répétitions de très bonne qualité, a souligné le champion du monde, rouspétant contre le tacle appuyé des Colombiens sur Michael Olise en fin de rencontre. J’ai dit au quatrième arbitre : “On n’est pas au football américain.” Bon, pas de conséquences graves, heureusement. »

Bref, la France est prête, et Didier Deschamps doit « rattraper » plusieurs épisodes d’Esprits criminels.

Revivez Colombie - France (1-3)

UL

À lire aussi
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus contre la Colombie
  • Amical
  • Colombie-France (1-3)
Les notes des Bleus contre la ColombieLes notes des Bleus contre la Colombie

Les notes des Bleus contre la Colombie

Les notes des Bleus contre la Colombie
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Colombie - France (1-3)
Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.