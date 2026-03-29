Deschamps : « On n’est pas au football américain »

Didier FromFields is happy. Avant de peaufiner sa liste pour le Mondial 2026, Didier Deschamps a tiré le bilan de cette semaine américaine, ponctuée d’un succès contre le Brésil et d’un autre contre la Colombie. « Le bilan sportif est très positif parce qu’on avait deux très bonnes équipes sud-américaines face à nous. »

DD est prêt pour le « feedback »

« Il n’y avait pas d’automatismes, mais la qualité est là. Ils ont tous envie de revenir, a souri le sélectionneur. Ils n’ont pas toujours du temps de jeu quand ils ont deux matchs, donc c’est bien. Ça nous permettra avec l’ensemble du staff de faire un feedback. […] Ils n’ont pas perdu de points en tout cas. » Didier Deschamps s’est projeté sur sa dernière compétition, sans certitudes mais avec des « convictions » et l’objectif d’avoir trois options à chaque poste. « Même en ayant une liste élargie, je sais très bien qu’il y a de très bons joueurs que je ne prendrai pas… » Une réponse à la Deschamps.

« On a joué deux matchs à l’extérieur, ça nous a permis de faire deux répétitions de très bonne qualité, a souligné le champion du monde, rouspétant contre le tacle appuyé des Colombiens sur Michael Olise en fin de rencontre. J’ai dit au quatrième arbitre : “On n’est pas au football américain.” Bon, pas de conséquences graves, heureusement. »

Bref, la France est prête, et Didier Deschamps doit « rattraper » plusieurs épisodes d’Esprits criminels.

Revivez Colombie - France (1-3)