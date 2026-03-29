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L’entraîneur des Girondins mis à pied, Mavuba pressenti

UL
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L’entraîneur des Girondins mis à pied, Mavuba pressenti

Tout sauf Irles de plaisir. Les Girondins de Bordeaux pourraient manquer pour la deuxième saison d’affilée la montée en National. Après sa lourde défaite à domicile contre Chauray ce samedi (1-3), le sextuple champion de France pointe à six points de La Roche-sur-Yon, qui l’avait battu samedi dernier. Seul le premier monte dans la future Ligue 3.

Rio Mavuba intérimaire ?

Pire : la direction bordelaise a décidé de mettre à pied Bruno Irles. L’ancien entraîneur de Troyes était arrivé fin août 2024, sans parvenir à monter la saison dernière. Sud Ouest informe que Rio Mavuba pourrait prendre la suite. L’ancien milieu de terrain coache actuellement les U16 du club. D’autres pistes seraient à l’étude.

Ils risquent de faire marrer tout le monde cet été encore.

La montée s’éloigne pour Bordeaux

UL

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