L’entraîneur des Girondins mis à pied, Mavuba pressenti

Tout sauf Irles de plaisir. Les Girondins de Bordeaux pourraient manquer pour la deuxième saison d’affilée la montée en National. Après sa lourde défaite à domicile contre Chauray ce samedi (1-3), le sextuple champion de France pointe à six points de La Roche-sur-Yon, qui l’avait battu samedi dernier. Seul le premier monte dans la future Ligue 3.

Rio Mavuba intérimaire ?

Pire : la direction bordelaise a décidé de mettre à pied Bruno Irles. L’ancien entraîneur de Troyes était arrivé fin août 2024, sans parvenir à monter la saison dernière. Sud Ouest informe que Rio Mavuba pourrait prendre la suite. L’ancien milieu de terrain coache actuellement les U16 du club. D’autres pistes seraient à l’étude.

Ils risquent de faire marrer tout le monde cet été encore.

La montée s’éloigne pour Bordeaux