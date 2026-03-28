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  • National 2
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  • Bordeaux-Chauray (1-3)

La montée s'éloigne pour Bordeaux

TB
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La montée s'éloigne pour Bordeaux

Bordeaux ne répond plus. Déjà battus la semaine passée par La Roche-sur-Yon dans le choc au sommet de la poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux se sont encore pris les pieds dans le tapis ce samedi. Menés de deux buts après seulement quatre minutes, les hommes de Bruno Irles se sont en effet inclinés à domicile contre Chauray (1-3). Après avoir encaissé un troisième pion à la demi-heure de jeu, la réduction du score de Ludéric Etonde en seconde période n’y aura rien changé : l’heure est à la crise en Gironde.

Plus aucune chance de monter cette saison ?

En effet dans le même temps, les Yonnais se sont très largement imposés à Chateaubriant (0-5) et s’envolent en tête de la poule avec six points d’avance et un match en plus à disputer. Une très mauvaise nouvelle pour Bordeaux, puisque seul le premier de chaque poule est promu en National 1 à l’issue de la saison. Après avoir déjà échoué à remonter l’an dernier, les Maritimes pourraient-ils perdre une nouvelle année dans leur quête de renaissance ?

Gérard Lopez va vite devoir bosser ses arguments économiques pour cet été.

Bordeaux interdit la présence d’un journaliste en conférence de presse

TB

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