La montée s'éloigne pour Bordeaux

Bordeaux ne répond plus. Déjà battus la semaine passée par La Roche-sur-Yon dans le choc au sommet de la poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux se sont encore pris les pieds dans le tapis ce samedi. Menés de deux buts après seulement quatre minutes, les hommes de Bruno Irles se sont en effet inclinés à domicile contre Chauray (1-3). Après avoir encaissé un troisième pion à la demi-heure de jeu, la réduction du score de Ludéric Etonde en seconde période n’y aura rien changé : l’heure est à la crise en Gironde.

𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 🔚 Cueillis à froid en début de match, les Bordelais s'inclinent face à Chauray malgré une meilleure seconde période et un but de Luderic Etonde. #FCGBFCC pic.twitter.com/Sgsmf4j03i — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 28, 2026

Plus aucune chance de monter cette saison ?

En effet dans le même temps, les Yonnais se sont très largement imposés à Chateaubriant (0-5) et s’envolent en tête de la poule avec six points d’avance et un match en plus à disputer. Une très mauvaise nouvelle pour Bordeaux, puisque seul le premier de chaque poule est promu en National 1 à l’issue de la saison. Après avoir déjà échoué à remonter l’an dernier, les Maritimes pourraient-ils perdre une nouvelle année dans leur quête de renaissance ?

Gérard Lopez va vite devoir bosser ses arguments économiques pour cet été.

Bordeaux interdit la présence d’un journaliste en conférence de presse