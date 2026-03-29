Le président du Barça revient sur le départ de Messi

Il était trop tôt pour faire un choix, mais son choix a été fait. Pour sa première interview depuis qu’il a été réélu président du Barça dans un score enviable par n’importe quel édile la semaine dernière (68,8 % des voix), l’avocat de formation est revenu sur une de ses grosses décisions : le départ de Lionel Messi vers le PSG.

Il a justifié le départ de l’Argentin en août 2021 par la nécessité de renouveler son effectif et d’assainir les finances du club. « J’ai fait ce que je devais faire. J’aurais aimé qu’il reste, mais cela n’a pas été possible pour des raisons économiques. J’ai dû prendre une décision », a-t-il raconté à El País.

Une statue et un match hommage sont en étude

« Ma relation avec les joueurs emblématiques a toujours été très bonne lorsque j’étais président, poursuit-il. En tout cas, je m’y suis senti très à l’aise. Tout ne doit pas forcément mal finir. C’est très difficile quand un joueur s’en va. Le temps vous amène à vous souvenir des bons moments et à renouer avec la personne. […] Aurais-je aimé construire cette nouvelle équipe avec l’aide de Leo ? Oui. On a essayé, mais cela n’a pas pu se faire. » Avant de conclure sur ce sujet, disant que Messi mérite une statue et un match hommage : « Le Barça est sa maison. La relation entre le futur et le présent immédiat sera telle que Leo et le Barça le souhaitent. À un moment donné, les intérêts finiront par se rejoindre. »

Laporta a été élu jusqu’en 2031 à la tête du Barça. Il entame son quatrième mandat. S’il le mène jusqu’à son terme, il deviendra le plus long président de l’histoire du Barça. L’occasion de faire un peu d’autopromo : « Quand nous sommes arrivés au club, il était désorganisé et en perte. Il fallait serrer les rangs pour sauver le club. Peu de gens auraient mis 125 millions sur la table pour sauver le Barça. »

Peu de gens ont 125 millions d’euros.

La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça