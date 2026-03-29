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  • Oakland Roots-Orange County (0-1)

Aux États-Unis, un goal jette un deuxième ballon sur le terrain pour empêcher l'adversaire de marquer

UL
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Aux États-Unis, un goal jette un deuxième ballon sur le terrain pour empêcher l'adversaire de marquer

Si ça peut donner des idées à Brice Samba ce soir. C’est bien connu, les États-Unis ont encore du mal avec le football. 50 après avoir accueilli Pelé, 32 ans après avoir organisé leur premier Mondial et quelques jours après avoir inventé le foot des quart temps et mal réalisé, voilà qu’ils essayent encore d’innover.

La scène s’est passée dans l’anonymat du USL Championship, sorte de deuxième niveau du foot étatsunien. Alors que les Orange County se dirigeaient tranquillement vers une courte victoire contre les Oakland Roots (1-0), dans la nuit de samedi à dimanche, le gardien des Roots a essayé d’inventer le foot à deux ballons.

Carton rouge logique

Mené d’un but dans le temps additionnel, le gardien est monté pour essayer d’arracher l’égalisation sur un ultime coup franc, mais il n’a pas pu toucher la balle. Raphael Spiegel, Suisse de nationalité, a alors décidé de courir en dehors des limites du terrain pour choper un autre ballon et le lancer vers l’aire de jeu, alors que son adversaire partait en contre-attaque. Le gardien a loupé sa cible. Pendant cette belle preuve de créativité, son but restait grand ouvert. C’est donc Tommy McCabe, son coéquipier, qui a sauvé le ballon sur la ligne. Le gardien a bien sûr écopé d’un carton rouge dans la foulée.

Gianni Infantino a pris des notes.

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UL

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