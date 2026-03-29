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Jermain Defoe devient entraîneur

UL
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Jermain Defoe devient entraîneur

Jermain, Jermain, Une java ou un tango, C’est du pareil au même, Pour te dire que je t’aime Qu’importe le tempo ! Jermain Defoe devient l’entraîneur du Woking FC. L’ancien attaquant international anglais commence sa première expérience sur un banc de touche à 43 ans. Son nouveau club évolue en milieu de tableau de cinquième division anglaise.

Dans le top 10 des meilleurs buteurs de Premier League

La ville est située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de West Ham, où Jermain Defoe a fait ses premiers pas de footballeur professionnel. Après les Hammers, l’actuel dixième meilleur buteur de l’histoire de Premier League s’était notamment envolé à Tottenham, Sunderland et Bournemouth. Après Steven Gerrard, Wayne Rooney et Frank Lampard, un autre Anglais des années 2000 s’empare d’un banc de touche.

Germaine Germaine Une java ou un tango C'est du pareil au même Pour te dire que je t'aime Qu'importe le tempo

Au Wo(r)king FC, c’est au bou(l)ot !

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