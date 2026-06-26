Anthony Elanga pensait ne pas être qualifié après le match contre le Japon

Anthony Éliminé. Buteur face au Japon pour égaliser à 1-1, Anthony Elanga pensait dire au revoir à la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, le joueur de Newcastle, déjà buteur contre les Pays-Bas, s’écroule sur le terrain, crispant ses mains et hochant la tête de gauche à droite, avec un regard de tueur. Une réaction de mec éliminé. Sauf que ce que le Suédois ne sait pas à ce moment-là, c’est que ce nul et son but qualifient son pays en seizièmes de finale grâce à une place assurée de meilleur troisième.

Deux autres joueurs dans la confusion

Victime de crampes pendant le match, il se fait remettre à sa place par Alexander Isak, qui ne comprend pas l’intérêt de se cramer pour la suite de la compétition. « Je lui ai un peu remonté les bretelles. Il était un peu frustré à la fin du match, et on comprend pourquoi maintenant », riait le joueur de Liverpool après le match. « Je criais juste : “Allez, on peut encore faire mieux.” J’ai eu des crampes à la fin, mais je ne voulais pas arrêter de courir », se rappelle Anthony Elanga. « Les choses ne pouvaient pas être plus claires pour lui. Il pensait manifestement à autre chose. Je l’adore, mais purée… », riait Graham Potter, le sélectionneur des Blågult.

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Si l’ancien coach de Chelsea s’amuse de la réaction de son numéro 11, il n’était pas le seul à avoir mal fait les calculs de qualification. À la fin du match, Viktor Gyökeres enrageait, réclamant une faute à l’arbitre, hurlant contre le sol et étirant son maillot de fureur. Le gardien Jacob Widell Zetterström, qui découvrait la Coupe du monde, s’est dit « tout aussi perdu » au terme de la rencontre.

Avis aux Suédois : en cas de nul en seizièmes, vous ne serez pas éliminés non plus (en tout cas pas directement).

Revivez Japon - Suède (1-1)