Un mois de suspension et 10 200 euros d’amendes pour Sérgio Conceição

C’est grand-père qui disait qu’on récolte toujours ce que l’on sème.

Près de trois mois plus tard, la sanction est tombée. Le 14 mai dernier, pour le compte de la 32e journée de la Liga BWIN, Sérgio Conceição explosait sur son banc lors du but victorieux de Danny Namaso dans le temps additionnel face à Casa Pia (2-1) avant de se retourner vers le banc adverse, faisant un geste controversé – une allusion à un éventuel paiement à l’arbitre – et des mots houleux avec Vasco Matos, adjoint adverse. Le Conseil de discipline de la Fédération portugaise de football avait tout de suite pris le dossier en main.

FC Porto vai recorrer do castigo aplicado a Sérgio Conceição https://t.co/S3ylK6EGtO pic.twitter.com/KKPi6GeXRO — O Jogo (@ojogo) July 26, 2023

Ce mercredi, Conceição a été puni de 30 jours de suspension et d’une amende de 10 200 euros. 30 jours de suspension et une amende de 4080 euros pour Matos. Dans le dossier, les deux entraînements sont sanctionnés pour « faute disciplinaire ». Si ce n’est pas la première fois pour le tacticien portugais du FC Porto, cette annonce peut toutefois avoir un impact important : celui de manquer la Supercoupe du Portugal face au SL Benfica le 9 août prochain. Sans surprise, la direction des Dragons ont lancé un recours auprès du tribunal arbitral du sport pour faire appel à cette décision.

Roger Schmidt se frotte les mains.

Radamel Falcão de retour au FC Porto