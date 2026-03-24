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Mauricio Pochettino refuse de parler politique, mais déballe sur la fin de son aventure au PSG

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Mauricio Pochettino refuse de parler politique, mais déballe sur la fin de son aventure au PSG

On ne comptera pas sur lui pour les beaux discours. Maurico Pochettino, sélectionneur des États-Unis, ne traitera d’aucun sujet politique pendant la prochaine Coupe du monde malgré le contexte au pays de l’Oncle Sam. Assurant qu’il est bien « contre toute forme d’injustice » (alors ça, pour une surprise…), le tacticien a tenu à remettre les points sur les i concernant l’utilisation de sa notoriété auprès de L’Équipe.

« Si j’ai accès à des personnes influentes capables d’améliorer le monde, je le fais, c’est dans ma nature, explique-t-il en tant que bon samaritain. Cependant, utiliser une tribune publique, en l’occurrence celle fournie par l’organisme qui me rémunère, comme la Fédération américaine, pour diffuser mes idées, ne constitue pas la bonne approche. »

Plus à l’aise dans les confessions sur le PSG

Par contre, utiliser cette même tribune pour faire des petites révélations sur son expérience au PSG (un an et demi de janvier 2021 à juillet 2022), là c’est OK. En grattant, on trouve les secrets d’un homme condamné à prendre ses cliques et ses claques dès l’élimination de Kylian Mbappé et compagnie face au Real Madrid en huitièmes de la Ligue des champions 2022.

« Je savais qu’au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini, raconte l’entraîneur argentin. Je le savais parce qu’à Paris, l’objectif est de gagner la Ligue des champions. […] Vous conviendrez aussi que le club se trouvait dans une situation politique complexe à cette époque. Et quand je dis ça, je parle politique sportive. […] Il y avait un manque de stabilité pour atteindre des objectifs importants comme remporter la Ligue des champions. »

Le Dernier Tour d’un condamné, dispo en édition Poche-ttino.

À quoi ressemble le tableau final de la Coupe du monde des clubs ?

SW

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