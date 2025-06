À quoi ressemble le tableau final de la Coupe du monde des clubs ?

Les choses sérieuses commencent.

Les victoires faciles du Real Madrid et d’Al-Hilal dans la nuit de jeudi à vendredi ne signifiaient pas uniquement leur qualification pour les huitièmes de finale. Elles avaient aussi l’honneur de fermer la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Après treize jours de compétition où se sont affrontées les meilleures équipes de chaque continent, place à la phase finale qui verra son gagnant le 13 juillet prochain au MetLife Stadium.

Un potentiel PSG-Real Madrid en demies

Ainsi, nous connaissons l’intégralité des huitièmes de finale de ce Mondial de tous les records. Deux affiches sont intégralement européennes : Benfica-Chelsea et Real Madrid-Juventus. Pour le reste, ce seront des affiches pour le moins originales, que ce soit entre Fluminense et l’Inter, ou encore Flamengo et le Bayern. Pour le Paris Saint-Germain, ce sera l’Inter Miami, porté par un certain Lionel Messi.

En dehors de l’équipe floridienne, une seule d’Amérique du Nord sera au rendez-vous, le Monterrey de Sergio Ramos affrontant le Borussia Dortmund. L’Asie est, elle, représentée par un seul club, évidemment saoudien puisqu’Al-Hilal jouera Manchester City dans un affrontement de clubs plein aux as. Le Brésil est donc le pays le plus représenté dans ce « final 16 », et c’est comme un symbole qu’il s’ouvrira par un Palmeiras – Botafogo, samedi 28 juin à 18 heures.

Le PSG connaît donc sa partie de tableau : en cas de qualif en quarts, le champion d’Europe se retrouvera face au vainqueur de Flamengo-Bayern avant, peut-être, de s’offrir une demie contre le Real Madrid, en fonction bien sûr des différents résultats.

Pourra-t-on enfin voir des tribunes pleines à ce stade de la compétition ?

