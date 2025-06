Les records totalement fous de la nouvelle Coupe du monde des clubs

→ 39 ans, 2 mois et 18 jours. C’est l’âge auquel l’infatigable Sergio Ramos a planté contre l’Inter, ce mardi, pour permettre à son club de Monterrey de repartir avec un point. Le plus vieux buteur de l’histoire de la compétition, c’est lui !

→ 1 minute et 52 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Phil Foden pour faire trembler les filets avec Manchester City contre le Wydad AC. Le but le plus rapide de toute l’histoire de la Coupe du monde des clubs ! Mouais, Bernard Lacombe aurait fait mieux.

→ 0. C’est le nombre de matchs joués par le Barça dans ce Mondial des clubs nouvelle mouture. Malgré ses trois titres nationaux cette saison, le club catalan s’est fait griller la politesse par les deux clubs de Madrid, la FIFA ayant limité à deux le nombre de clubs par pays européens. Rendez-vous dans quatre ans.

→ 16 ans et 9 jours. C’est l’âge du plus jeune joueur de l’histoire du tournoi. Son nom ? Takeshi Wada, milieu de terrain des Urawa Red Diamonds, même si le petit bonhomme n’a pas encore eu l’occasion de jouer. Officiellement, Franco Mastantuano est donc le vrai plus jeune joueur de l’histoire entière et du monde entier à débuter un match de la Coupe du monde des clubs, à 17 ans et 307 jours, alors que Lennart Karl du Bayern est entrée en jeu à 17 ans et 113. Génial.

→ 44 ans. Là, en revanche, c’est l’âge d’un homme qui pourrait aisément être le père de ces petits jeunots et qui se nomme Fabio, portier de Fluminense qui a réussi à ne pas encaisser de but contre le Borussia Dortmund. Le papy de la compète, c’est lui. Prends ça, Vitorino Hilton !

→ 39. Comme le nombre de fautes sifflées lors de Flamengo-Espérance de Tunis. Même Boca-Benfica et ses trois cartons rouges n’ont pas réussi à faire mieux. Un record dingue !

→ 100. Ça, c’est le nombre de minutes passées sans marquer par Al Ahly et l’Inter Miami en ouverture de la compétition. C’est bien mieux que les 95 minutes de disette de Palmeiras-Porto. Record à battre avec une petite prolongation ? Ce serait juste énorme !

→ 97 puis 3 412. C’est bel et bien le nombre de personnes qui ont garni l’Inter&Co Stadium pouvant pourtant accueillir 25 000 âmes pour la rencontre très attendue entre Ulsan HD et les Sundowns. Au coup d’envoi, seulement 97 spectateurs étaient présents dans l’enceinte, menacée par une alerte à la tornade qui a provoqué un retard du match. Ce dernier a finalement rassemblé 3 412 fans selon les chiffres officiels. Garanti sans vanne facile sur le stade Louis-II.

→ 17 minutes. Le temps qu’il a fallu à Jamal Musiala pour planter un triplé contre les valeureux joueurs d’Auckland City. En espérant que Robert Lewandowski ait encore les cannes en 2029 pour pulvériser ce record fou.

→ 14 minutes. Le pauvre milieu de terrain égyptien d’Al Ahly, Emam Ashour, a dû laisser sa place avant même le quart d’heure de jeu contre l’Inter Miami en raison d’une blessure. Une bonne nouvelle pour l’entrant Ahmed Sayed, une mauvaise pour Ander Herrera qui n’a même pas réussi à chiper ce record tant convoité.

→ 18 147. Ce n’est pas la température à Los Angeles, mais bien le nombre de kilomètres qui séparent les stades du Bayern Munich et d’Auckland City, soit le plus grand écart du tournoi. Sur le terrain comme en géographie.

→ 8. Rendez-vous compte, c’est le nombre de corners obtenus par l’Inter Miami sur une seule mi-temps ! Tout ça pour finir sans aucun but, super.

→ 1. Reinildo, latéral gauche de l’Atlético de Madrid, ne gardera pas un bon souvenir de son entrée à l’heure de jeu dans un match dominé de la tête et des épaules par le PSG. Il peut se consoler en se disant qu’il est devenu le seul et l’unique représentant du Mozambique à jouer un match de la nouvelle Coupe du monde des clubs.

→ 106. Le nombre de secondes passées sur le terrain par le jeune Joshua Udoh, entré en toute fin de partie lors d’Al-Ain-Juventus. Pour le plaisir.

→ 28. Tout simplement le plus grand nombre de touches effectuées par une équipe dans l’histoire du Mondial des clubs, et le gros lot est pour River Plate. Tout ça sans Thomas Gronnemark.

→ 9. Le nombre record de hors-jeux est pour… l’Inter ! Mention spéciale à Carlos Augusto, qui en compte trois à lui tout seul.

