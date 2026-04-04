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Le Sporting avantagé par l’arbitrage selon deux grands clubs portugais

TM
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Le Sporting avantagé par l’arbitrage selon deux grands clubs portugais

Les pieds dans le plat. À la suite de la victoire du Sporting Portugal face à Santa Clara vendredi (4-2), l’actuel deuxième de la Liga Portugal a été accusé d’être favorisé par l’arbitrage par deux de ses rivaux. Et ce ne sont pas n’importe quels clubs puisqu’il s’agit de Porto et de Benfica. Selon le leader et le troisième du championnat, les joueurs de Rui Borges seraient même avantagés depuis le début de la saison. 

Un sprint final sous haute tension

Sur X, les deux clubs ont publié plusieurs posts à charge avec des clips et photos à l’appui. « Ils n’ont même plus honte », ont soufflé les Aigles. De son côté, Porto a pointé du doigt une situation litigieuse dans la surface de réparation des Leões. Pour rappel, le Sporting Portugal, vainqueur des deux dernières saisons et qui recevra Arsenal en quarts de finale allers de Ligue des champions mardi, est revenu provisoirement à quatre points du leader Porto, qui affronte ce samedi soir Famalicão.

T’as trop la rage.

Découvrez les affiches des quarts de finale de Ligue des champions

TM

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