Renversant, le Sporting réussit la remontada contre Bodø/Glimt

Sporting 5-0 Bodø/Glimt

But : Inacio (34e), Gonçalves (61e), Suárez (78eSP), Araújo (92e, AP) et Nel (120e+3) pour les Lisboètes

Que c’est tentant de demander comment on dit « remontada » en portugais. Malgré sa victoire 3-0 acquise à l’aller à domicile, Bodø/Glimt a été éliminé de la Ligue des champions après avoir été renversé par un incroyable Sporting (5-0, score cumulé 5-3) ce mardi soir dans un Estádio José Alvalade bouillant en huitièmes de finale retours.

Écrasés à l’aller en Norvège, les Lisboètes n’avaient pas d’autre choix que d’attaquer et marquer au moins trois buts – sans en encaisser – s’ils voulaient espérer accrocher une prolongation qui paraissait si loin il y a une semaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils l’avaient bien compris.

L’épopée de Bodø/Glimt s’arrête là

Dès les premières minutes, ils ont multiplié les offensives sur les buts de Nikita Haikin mais il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour que Gonçalo Inacio lance les siens (1-0, 34e). Pedro Gonçalves a fait frémir les supporters de Bodø (2-0, 61e), avant que Luis Suárez ne fasse rugir de bonheur ceux du Sporting pour accrocher une prolongation sur penalty (3-0, 78e).

Bodø/Glimt, qui nous régale depuis le début de la saison européenne, a énormément souffert durant tout le match et lâché tout espoir de conserver son avance dès le début de la prolongation sur le quatrième but inscrit par Maximiliano Araújo (92e), avant de craquer une cinquième et dernière fois dans les arrêts de jeu devant Rafael Nel (120e+3). C’est donc le Sporting qui rejoint les 8es pour la première fois de l’ère C1 sous le nom Ligue des champions et attend désormais Arsenal ou le Bayer Leverkusen.

Igor Tudor avait peut-être raison de croire que trois buts de retard, c’est pas la fin du monde.

La surprise Bodø/Glimt ne fait qu’une bouchée du Sporting Portugal