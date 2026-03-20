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En live sur Twitch, Nuno Mendes raconte qu’il fait peur

UL
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En live sur Twitch, Nuno Mendes raconte qu’il fait peur

Il ne joue pas au Nuno ? En live sur sa chaîne Twitch, Nuno Mendes a montré qu’il savait aussi bien jouer au foot qu’aux jeux vidéo. Devant des jeux de guerre, le latéral geek du PSG a chambré un coéquipier parisien, devant une partie du jeu vidéo Black Ops 7. « Je joue avec Beraldo, parfois Renato. Bradley [Barcola] ne veut pas, il a peur de moi, alors que je lui dis tous les jours de venir faire une partie,a raconté le Portugais, avant de disserter sur ses artistes préférés. Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist. » Il a aussi promis qu’il allait passer le bonjour à Vitinha.

S’il y a Rsko alors.

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UL

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Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

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