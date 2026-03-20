L'ambition de François-Henri Pinault pour le Stade Rennais

Le boss a parlé. Le Stade Rennais va fêter ses 125 piges en battant lors e la réception du FC Metz, ce dimanche 22 mars, et pour l’occasion, François-Henri Pinault a sorti le grand jeu. Le big boss du Stade rennais a donné une chouette interview à Ouest-France. Détenteur des actifs du club breton depuis 1998, le fils de François a parlé de sa « passion familiale » pour le club à l’hermine, de ses souvenirs de joueur amateur à la Piverdière.

«Actif affectif »

Avant de préciser qu’il est prudent sur l’investissement financier à dédier au Stade rennais, dans le contexte des droits TV, le patron a rappelé son attachement à la ville des Transmusicales. « Pour notre famille, le Stade Rennais est un actif affectif, singulier, jure l’homme d’affaires, qui précise être associé aux prises de décisions sur le club. On le voit comme un engagement durable et transgénérationnel pour Rennes et la Bretagne. »

« On veut d’abord veiller à bien stabiliser le club, à nous donner les moyens de retrouver l’Europe, d’offrir à nos supporters des émotions à la mesure de cette ambition, a poursuivi le millionaire. 10 000 Rennais à Milan il y a deux ans. En temps voulu, les discussions autour du Roazhon Park seront à nouveau sur la table. » Un projet d’aménagement et d’agrandissement est à l’étude.

Extension – rénovation, on dirait une campagne pour les municipales.

François Pinault est un supporter comme les autres