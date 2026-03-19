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Un ancien chef d’État au chevet du Sénégal

TJ
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Un ancien chef d’État au chevet du Sénégal

Les grands noms s’en mêlent. Quelques jours après la décision de la CAF de désigner le Maroc vainqueur de la CAN par forfait, le monde du football se divise. Si le règlement africain stipule effectivement qu’une équipe qui sort du terrain est désignée comme forfait, d’autres se réfèrent au règlement de la FIFA qui confie avant tout l’autorité du match au corps arbitral. C’est précisément l’avis de George Weah, qui dans un communiqué sur Facebook indique que « le résultat obtenu sur le terrain doit être maintenu ».

Une « parodie de justice »

« De plus, après le match, le rapport de l’arbitre a fait état d’un arrêt de jeu pendant la rencontre, et non d’un forfait, et a recommandé des sanctions appropriées pour les infractions commises pendant le match », a poursuivi l’ex-président du Liberia entre 2018 et 2024.

Weah n’a pas eu des mots très tendres envers la CAF« Cette décision a encore davantage entaché et terni le football africain, sapant la confiance dans l’équité, la cohérence et l’intégrité du football sur le continent. J’appelle le Tribunal arbitral du sport (TAS) et les autres autorités compétentes à agir de manière décisive afin que cette parodie de justice ne soit pas maintenue. »

Sera-t-il écouté par les instances ?

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TJ

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