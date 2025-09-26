Un incendie à la résidence de George Weah au Liberia, son parti dénonce « une attaque préméditée »

Quelques heures après avoir vu Ousmane Dembélé ramener le Ballon d’or à Paris et son fiston battre le PSG avec l’OM, George Weah a connu une mésaventure dont il aurait bien pu se passer, à des milliers de kilomètres de l’Hexagone. Un incendie a ravagé une partie de la résidence de l’ancien président libérien, sur la 9e rue, à Monrovia, dans la nuit de mardi à mercredi, comme relayé par plusieurs médias du pays, dont le Liberian Observer.

Son parti dénonce l’hostilité du gouvernement en place

Dans une photo que So Foot a pu consulter, la chambre de Weah est marquée par d’importants dégâts, avec une partie du toit qui a disparu avec les flammes. Dans un communiqué, le Congrès pour le changement démocratique (CDC), la parti dirigé par Weah devenu celui de l’opposition depuis sa défaite à l’élection présidentielle de 2023, parle d’une « attaque préméditée contre sa vie, visant à compromettre sa sécurité ». Une affirmation posée sans qu’une enquête n’ait pu être menée, ni aucune preuve, comme rapporté dans les médias libériens.

De son côté, le Service national des pompiers du Libéria (LNFS) ont expliqué dans un communiqué que les enquêteurs s’étaient vus refuser l’accès à la propriété, ce qui a retardé les premières constatations sur place.

Le parti de Weah a fait part de son inquiétude quant à l’hostilité du gouvernement actuel à l’égard de l’ancien dirigeant, sain et sauf après cet incendie sans qu’on ne sache s’il était dans la maison au moment des faits, et a demandé qu’une enquête internationale et indépendante soit menée pour connaître les causes de l’incendie, sans « mensonges, tromperies et falsifications ».

