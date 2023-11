George Weah n’est plus le président du Liberia

Oui, Mister George peut perdre parfois aussi.

George Weah n’a pas été réélu à la tête du Liberia lors du deuxième tour des élections présidentielles qui s’est tenu ce mardi. Vendredi soir, les résultats faisaient état d’une courte victoire de son opposant Joseph Boakai, lequel a obtenu 50,89% des voix, alors que le joueur passé notamment par Monaco ou Paris était arrivé légèrement en tête à l’issue du premier round. Si les électeurs de 25 bureaux de vote sont à nouveau appelés aux urnes ce samedi, les 28 000 voix qui séparent les deux hommes ne peuvent plus êtres comblées.

« Les résultats annoncés ce soir, même s’ils ne sont pas définitifs, indiquent que Mr Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. Il y a quelques instants, j’ai parlé au président élu, Joseph Boakai, pour le féliciter pour sa victoire, a reconnu l’ancien Ballon d’Or vendredi soir, dans des propos rapportés par RFI. C’est le temps de l’élégance dans la défaite. Je vous appelle à suivre mon exemple et à accepter le résultat de l’élection De mon côté, je vais continuer à travailler pour le bien du Libéria. Mettons derrière nous les divisions et travaillons ensemble pour notre nation. Que Dieu bénisse le Libéria. » Après plus de cinq ans à la tête de son pays, l’ancien attaquant semble donc décidé à continuer de s’engager pour ce dernier.

Ou bien comme futur président de la Juve, le nouveau club du fiston ?

