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Corentin Tolisso très ému après l’élimination de Lyon

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Corentin Tolisso très ému après l&rsquo;élimination de Lyon

Une journée de merde au boulot. L’Olympique lyonnais a rendu une bien fade copie ce jeudi en huitièmes de finale de Ligue Europa contre le Celta de Vigo (0-2) : une élimination particulièrement indigeste pour Corentin Tolisso.

Au coup de sifflet final, l’icône des Gones est resté un moment au sol, abattu. Les larmes coulent : celles d’un capitaine abandonné, infoutu de trouver la solution face à des Galiciens plus aguerris. Le bonhomme se relève après un petit moment afin de rejoindre ses coéquipiers vers les tribunes, la mine décomposée.

Deux rêves à distance

Cette Ligue Europa, c’est un autre trophée de perdu à la maison pour Coco après la Coupe de France face au RC Lens trois semaines plus tôt. Voilà qui pourrait lui donner envie de foutre un bout de scotch sur la bouche de Jean-Michel Aulas : le milieu rhodanien n’a jamais soulevé la moindre coupe avec son club de cœur. Cette saison, l’OL n’a plus qu’une place dans le top 4 de Ligue 1 à prendre : alors pas question de choke face à l’AS Monaco ce dimanche.

L’autre point noir de la journée de Tolisso n’est autre que la liste de Didier Deschamps. L’ex-Bavarois n’y figure pas, preuve que le pressing de ses copains s’est avéré aussi efficace que celui de son équipe face à Vigo.

Pas de Coupe du monde, pas de Coupe de France, pas de Ligue Europa et certainement pas de Ligue 1 : heureusement qu’il lui reste la coupe de cheveux avec ce dégradé parfait.

Mauvais timing : Lyon accueille le trophée de la Ligue Europa

SW

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