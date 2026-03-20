Lyon et Lille éliminés, la France dit adieu au Big Four

C’était peut-être pas l’idée du siècle de se moquer des Anglais. Lyon, impuissant face au Celta de Vigo, Lille anéanti par Villa : la France peut déjà faire une croix sur l’une des deux places supplémentaires accordées aux deux meilleures nations de la saison en cours, mais aussi sur la 4e place de l’indice UEFA.

Des défaites qui coûtent cher

Coincée à la cinquième place de l’indice UEFA (81,569 points), la France ne parviendra pas à doubler l’Allemagne (90,545 points), objectif fixé par Vincent Labrune. L’enjeu est de taille : à la quatrième place, les quatre premiers du championnat sont qualifiés directement en Ligue des champions ; à la cinquième, le 4e doit passer par les préliminaires et les barrages en été.

Les clubs de la Bundesliga, eux, ont accentué leur avance sur la France et comptent un représentant de plus dans la course à l’Europe avec le Bayern Munich, Fribourg et Mayence.

Strasbourg et le PSG en mission.

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