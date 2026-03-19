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Olivier Giroud n’en peut plus d’Emiliano Martínez

TJ
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Olivier Giroud n’en peut plus d’Emiliano Martínez

Ça se comprend. Interrogé juste après l’élimination lilloise à Aston Villa, Olivier Giroud est revenu en particulier sur l’ouverture du score des Villans, partie d’un dégagement ultra-précis d’Emiliano Martínez. Une passe laser pour Jadon Sancho qui servait le buteur John McGinn, que l’ex-international français a tenté de perturber.

« Ça me fait chier de prendre un but comme ça »

« Ça me fait chier de prendre un but comme ça. J’ai essayé de le gêner mais si je fais plus je prends jaune. Maintenant j’aurais aimé qu’on marque ce but pour les faire douter », a-t-il réagi à chaud, avant de relativiser la performance des siens. « Je pense qu’on a tout donné, maintenant j’aurais aimé qu’on marque ce but pour les faire douter. C’est frustrant mais on peut être fiers de nous. On les a bougés et on a joué notre jeu. »

 S’ils se sont fait plaisir alors…

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TJ

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