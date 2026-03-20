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La liste de l'Espagne avec un seul joueur du Real Madrid

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La liste de l'Espagne avec un seul joueur du Real Madrid

Prêts pour la Finalissima ? Puisqu’ils ne vont pas jouer l’Argentine à cause du report de la Finalissima, l’Espagne officiera contre l’Égypte et la Serbie lors de cette trêve internationale. Et pour sa dernière liste avant le Mondial, Luis de la Fuente a posé un classique. Malgré les blessures de Nico Williams, Mikel Merino, Samu Omorodion et Fabián Ruiz, le vainqueur du dernier Euro, le sélectionneur a fait sans surprise, hormis la sélection d’un seul joueur du Real Madrid : Dean Huijsen.

Borja Iglesias appelé

Les Barcelonais Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Pau Cubarsí et Ferran Torres sont convoqués, comme Ander Barrenetxea. Entre Joan García et Alexis Remiro, le débat du troisième gardien n’a pas été tranché. De la Fuente a en effet appelé quatre types avec des gants (Simón, David Raya et les deux autres, Le portier du Barça inaugure ainsi sa première convocation.

Les favoris du Mondial ?

L’Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l’Argentine

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