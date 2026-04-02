Cet ancien du PSG conseille à Yamal de « réfléchir à deux fois avant de rejouer pour l’Espagne »

Du soutien, et pas qu’un peu. Mohamed Sissoko n’a pas caché sa douleur en réaction aux chants racistes et islamophobes survenus lors d’Espagne-Égypte. Ancien joueur du PSG et de Valence, l’ex-international malien a fait part de son ressenti auprès du média espagnol AS.

« Ce qui s’est passé est néfaste pour le monde, et évidemment pour l’image de l’Espagne, explique le natif de Mont-Saint-Aignan. C’est inadmissible. Je l’ai vécu en direct pendant le match, et je le revois maintenant au ralenti. J’ai vécu en Espagne, et les Espagnols, en général, ne sont pas comme ça. Quand on voit ces images, ce n’est pas l’Espagne. Ou du moins, ce n’est pas l’Espagne que j’ai connue, car malheureusement, ces gens existent bel et bien. »

Attristé pour Lamine Yamal

Sissoko s’est senti très affecté par la situation de Lamine Yamal, avec qui il partage la confession musulmane. « Je suis profondément attristé qu’un joueur comme Lamine ait dû subir cela. L’image que l’Espagne a véhiculée n’est pas celle que je connais. C’est une honte. Lamine ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Il a choisi de jouer pour l’Espagne ; il aurait pu choisir le Maroc. Mais il a choisi l’Espagne, et l’Espagne compte désormais dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, il a dû endurer ce qu’il a vécu lors de ce match. Ce n’est ni juste ni logique. C’était déplorable. Si j’étais Lamine, je réfléchirais à deux fois avant de rejouer pour l’Espagne, pour être honnête. »

Cet habitué de la vie en Espagne affirme également que « le match aurait dû être arrêté. Il faut absolument que cela cesse, car nous sommes en 2026 et on ne peut plus tolérer de tels comportements. La société s’est dégradée ».

Le Premier ministre espagnol dénonce à son tour les chants racistes durant Espagne-Égypte