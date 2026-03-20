Mauvais timing : Lyon accueille le trophée de la Ligue Europa

Erreur de timing. Avant de savoir que l’OL allait vivre un mauvais jeudi soir de coupe d’Europe, une marque sponsor de la Ligue Europa a cru bon afficher son partenariat avec la C3 et les Gones. Flixbus, marque d’autocars sponsor de la C3, a annoncé la balade du trophée dans Lyon ce vendredi 20 mars. L’annonce a été faite avant l’élimination des Lyonnais en huitièmes de finale, après avoir vécu un cauchemar contre le Celta Vigo (0-2).

Les Lyonnais peuvent toucher le trophée !

Un après-midi d’animations a été prévu par la firme n°1 des trajets étudiants au centre commercial Wesfield, situé à la Pardieu, quartier d’affaires de Lyon. « Carrefour européen, la métropole est la deuxième ville la plus importante de l’opérateur en France, reliée à des centaines de destinations et dotée d’une gare routière récemment réaménagée, » précise la firme, sans mentionner les rouges de Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico. Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet, candidats à la Mairie, ne devraient pas parader.

Vibrez avec le Trophy tour !

L’OL n’a plus que ses yeux pour rêver