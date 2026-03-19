La FIFA prend une décision historique pour le foot féminin

Enfin une mesure cohérente ! Ce jeudi, la FIFA a mis en vigueur une nouvelle réglementation qui va changer pas mal de choses pour le foot féminin. Celle-ci va obliger, à partir de cette année, les staffs des sélections nationales à avoir au moins deux membres féminins, dont un obligatoire au poste principal ou d’adjoint. Cette règle s’applique à tous les tournois, jeunes et seniors, y compris les clubs et les équipes nationales.

Cette mesure va obliger certains clubs à revoir leur organigramme, et va accroître la représentativité des femmes dans les staffs des équipes féminines. Par exemple, lors du dernier Mondial en 2023, seulement 12 des 32 entraîneurs principaux étaient des femmes. « Il n’y a tout simplement pas assez de femmes dans le coaching aujourd’hui. Nous devons faire davantage pour accélérer le changement en créant des parcours plus clairs, en élargissant les opportunités et en augmentant la visibilité des femmes sur le banc de touche », a déclaré à la BBC Jill Ellis, directrice du football à la FIFA.

Une vraie révolution.

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