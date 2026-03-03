Une grande teuf au siège de la FIFA pour les dix ans de la présidence de Gianni Infantino

Le melon du gars… Arrivé à la présidence de la FIFA en 2016, cela fait maintenant dix ans que Gianni Infantino est à la tête de l’instance du foot mondial. Ça valait bien une grosse fiesta au siège de la FIFA à Zurich ces derniers jours, où on a sorti les grands moyens : exposition des trophées de la FIFA, diaporama typique des soirées salle des fêtes, des kakémonos sobrement imprimés Infantino et même le gâteau et les petits fours (qui ont l’air tout sauf appétissants) à son nom.

Pour accompagner le discours et plus largement l’anniversaire du boss de la FIFA, une marée d’employés corporate assidus. « Ce fut merveilleux de passer du temps avec mes amis et collègues au siège suisse de la FIFA, de revenir sur le magnifique parcours que nous avons accompli ensemble depuis 2016 pour transformer la FIFA en ce qu’elle est aujourd’hui : une organisation mondiale respectée, crédible, avec le football au cœur de ses activités », a réagi Infantino sur ses réseaux dans un message tout droit sorti de LinkedIn.

Ce n’est pas comme si son Prix de la paix était en train de mettre le monde à feu et à sang.

Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs