L’entraîneur du Sporting savoure sa revanche et se paye les médias

La réponse du Borges à la Borgesse. Le Sporting a renversé Bodø/Glimt en huitièmes de finale retours de Ligue des champions, ce mardi (5-0), au terme d’une performance collective aboutie. Rui Borges, l’entraîneur du club portugais, s’était retrouvé sous le feu des critiques après la défaite du match aller (3-0).

Le tacticien de 44 ans a profité de la conférence de presse d’après-match pour régler ses comptes avec les médias. « Il se peut qu’on continue à dire que l’entraîneur est faible et n’a pas les capacités pour le Sporting », commente Borges, rappelant au passage qu’il « a été champion du Portugal et a réalisé le doublé national. Je mérite plus de respect, ainsi que le club et les joueurs. »

🚨 RUI BORGES POUSSE UN ÉNORME COUP DE GUEULE ! 🦁💥 Après la remontada historique du Sporting face à Bodo/Glimt (5-0), Rui Borges n'a pas mâché ses mots en conférence de presse ! 🎙️🔥 L'entraîneur des Lions exige plus de respect pour son travail, ses joueurs et le club :… pic.twitter.com/d2e1Ngaqa1 — Foot Mercato (@footmercato) March 18, 2026

Une qualification historique

Le coach arrivé à la tête du Sporting en décembre 2024 a permis au club d’égaler sa meilleure performance dans l’histoire de la Ligue des champions en décrochant cette qualification : les Lisboètes n’avaient pas atteint les quarts de finale depuis 1983. Pour aller encore plus loin, l’équipe de Rui Borges devra éliminer Arsenal et une vieille connaissance, Viktor Gyökeres, l’ancien canonnier du Sporting.

Il a dû prendre exemple sur ce bon vieil Antoine.

Renversant, le Sporting réussit la remontada contre Bodø/Glimt