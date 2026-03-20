Les 7-14 ans aiment autant Kylian Mbappé que Cathy Tuche

Le Six-Seven, le Brain rot : oui, la Gen Z est assez spéciale. Mais pour ce qui est d’élire la personnalité française de l’année, on sont capable de faire des choix tranchés. Le Journal de Mickey vient d’annoncer le classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans et, comme d’habitude, les footballeurs sont bien présents dans le top 10.

Le Journal de Mickey dévoile les résultats de son grand sondage annuel des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans, réalisé cette année par OpinionWay. pic.twitter.com/Nzkzc8822L — Maxime Guény (@MaximeGueny) March 19, 2026

Le Ballon d’or sur la même ligne que Léon Marchand

Vainqueur en 2023, Giroud laisse sa place au rappeur Soprano et descend à la troisième place. Pour Mbappé, c’est carrément la chute libre : le Madrilène est dix-neuvième, juste devant Isabelle Nanty. Le Ballon d’or Ousmane Dembélé se retrouve lui au coude-à-coude avec Léon Marchand à la cinquième place, Griezmann est fidèle à son numéro 7 et Zinédine Zidane patiente à la huitième avant de prendre la tête des Bleus, loin devant un Deschamps en roue libre (41e).

C’est la dernière fois que ce classement voit le jour : le groupe de presse français Unique Heritage Media perdra la licence Disney en mars 2027, entraînant la fin de ce magazine et de plusieurs autres publications fondées sur l’univers du géant américain.

Les larmes…

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