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Quand Kombouaré voulait « arracher la tête » à Leonardo

EL
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Quand Kombouaré voulait «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>arracher la tête<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» à Leonardo

La vengeance est un plat qui se mange froid, même quinze ans après. Aujourd’hui entraîneur du Paris FC, Antoine Kombouaré n’a toujours pas digéré son éviction du Paris Saint-Germain en plein cœur de la saison 2011-2012. Plus assez clinquant pour la nouvelle direction, l’ancien défenseur central avait été remplacé par Carlo Ancelotti en décembre.

« Leonardo me la faisait à l’envers »

Un timing étonnant car, au moment du rachat, les dirigeants avaient affirmé leur confiance en Kombouaré. Ce dernier voit Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Blaise Matuidi ou encore Jérémy Ménez arriver dans son effectif et sent la tension monter avec son directeur sportif. « J’ai pris un coup sur la tête. Je sentais que c’était la fin, car je vivais avec Leonardo, qui me la faisait à l’envers », a-t-il expliqué au micro de RMC. Jusqu’au licenciement.

Après quelques mois et une virée en Arabie saoudite pour appréhender ce nouveau football, la pilule est finalement passée. « Deux ans plus tard, j’ai recroisé Leonardo et il est venu s’excuser. J’étais déjà passé à autre chose. Sur le coup, j’ai failli lui arracher la tête, mais une fois que c’est fini, on passe à autre chose. »

Il a quand même la gueule de celui qui gâchera la fête du PSG à la dernière journée.

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EL

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