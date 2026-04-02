La liste des Bleues avec une grande absente

Orange mécanique. Laurent Bonadei a révélé ce jeudi la liste des 26 joueuses retenues en équipe de France pour croiser le fer avec les Pays-Bas les 14 et 18 avril prochains afin de décrocher la qualif pour le prochain Mondial.

Les Bleues se déplaceront d’abord au pays des tulipes avant de recevoir les Néerlandaises au stade de l’Abbé-Deschamps d’Auxerre. Voilà donc une double confrontation de haute voltige face à « une équipe à prendre en considération » aussi invaincue lors des deux premières journées de qualification.

Seule la première place permet de composter son billet pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en 2027 au Brésil. Et ça tombe bien, puisque la bande de Sakina Karchaoui l’occupe pour le moment après avoir pris le meilleur sur l’Irlande (2-1) et sur la Pologne (4-1) en mars dernier.

La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 🇫🇷📋 Voici les 2️⃣6️⃣ joueuses retenues par le sélectionneur pour la double confrontation contre les Pays-Bas 🇳🇱👊 🔙 Retour de notre capitaine Griedge Mbock 👋 pic.twitter.com/t1QzR5LEwX — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 2, 2026

Estelle Cascarino, grande absente de la liste

Si aucun changement majeur n’est à souligner, Laurent Bonadei s’est tout de même expliqué sur le casse-tête de la défense : « Il y a beaucoup de la concurrence et c’est Estelle Cascarino qui en paie les frais. […] Ce n’est pas un choix facile car Estelle fait une belle saison avec West Ham, avec un très bon match contre London City, que j’ai pu voir. Mais dans une défense à quatre, je privilégie la spécificité au poste. » Mais pas de quoi râler : Selma Bacha et Griedge Mbock sont de retour !

À noter que Peyraud-Magnin reste première dans la hiérarchie des Bleues, même si elle n’a toujours pas joué la moindre minute à Denver.

Allez, deux autres manitas, et on n’en parle plus !

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