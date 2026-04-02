Pourquoi Valverde a cru qu’il allait se faire virer du Real Madrid

Il a une frappe de bâtard, et plus de titres que Benjamin Pavard. Et pourtant, lorsque Federico Valverde a débarqué au Real Madrid en 2016, nul n’aurait misé sur cette grande tige uruguayenne.

Lors de ses premiers entraînements à Valdebebas, le gamin de 17 ans cause quelques frayeurs. « J’ai blessé un ou deux gardiens, admet l’ancien de Peñarol en riant au micro de Terapia Piacante (l’équivalent de Hot Ones). J’ai blessé Luca Zidane à l’épaule. J’étais anéanti, je pensais qu’ils allaient me virer. J’ai blessé le fils de Zidane. Certains gardiens ont été blessés par mes tirs. Surtout à l’épaule. J’ai des jambes vraiment maigres, je ne sais pas de qui je tiens ça. »

La voix de Mickey Mouse

Mais ce qui a le plus tracassé Valverde lors des débuts de sa carrière, c’est une vidéo prise après l’un de ses matchs à Peñarol devenue virale à cause de sa voix, moquée et comparée à celle de Mickey Mouse : « Quand je parlais, j’avais une gêne à la gorge et on m’a toujours conseillé de me faire opérer. Nous étions une famille modeste et nous ne pouvions pas nous permettre une opération du jour au lendemain. Nous pensions que c’était un problème d’adolescence, que ça finirait par passer, mais ça n’a jamais été le cas. Je ne sais pas quand ça a changé, mais à ce moment-là, ça n’avait pas encore changé. Maintenant, c’est passé, Dieu merci, mais à l’époque, j’en ai beaucoup souffert. »

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« Cela m’a conduit à passer des années à ne pas oser prendre la parole en public avec des inconnus, car je savais que j’avais cette difficulté, confie même le capitaine merengue. J’en avais très honte. »

Plutôt extinction de voix ou voie d’extinction pour la souris ?

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