Combien de joueurs du PSG dans le top 30 des salaires de Ligue 1 ?

Allez, raboule le fric ! Comme chaque année, L’Équipe a publié sa traditionnelle estimation du classement des salaires de Ligue 1. Le PSG caracole en tête tandis qu’Angers, Lens et Toulouse surperforment. On vous fait le récap.

Quatrième au classement des salaires de la Ligue 1, Lucas Hernandez a disputé 1 409 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avec un revenu mensuel brut de 1 100 000 euros, chaque minute du défenseur français sur un terrain lui a rapporté 780,69 euros.

Dembélé est le joueur le mieux payé de Ligue 1

En résumé, seize Parisiens, huit Marseillais, deux Rennais, deux Monégasques, un Lyonnais et un Niçois figurent dans le top 30 des joueurs les mieux payés de Ligue 1. En tête, Ousmane Dembélé. Plus de 1,5 million d’euros mensuel pour le Ballon d’or. Marquinhos et Achraf Hakimi complètent le podium. Du côté de Monaco, Paul Pogba ne vide pas les caisses de la Principauté, mais il peut quand même profiter paisiblement de sa vie sur le Rocher.

Les Lensois de Pierre Sage sont à la fête en Ligue 1. Une deuxième place bien loin de leur dixième place au classement des salaires du championnat. 80 000 euros en moyenne et Flo Thauvin en tête d’affiche. Même constat pour le Téfécé. Neuvièmes en championnat, les Toulousains glissent à la quinzième place dans le domaine des salaires. Enfin, en bas de tableau, ce sont les Angevins qui se contentent des miettes. Un salaire mensuel brut moyen de 18 000 euros et une douzième place au classement de Ligue 1.

Alexandre Dujeux le grand.

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