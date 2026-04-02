Et si Pogba était une bonne opération pour Monaco ?

La bonne pioche. Comme chaque année, L’Équipe a dévoilé la liste des 30 plus gros salaires de Ligue 1 et, comme chaque année, aucune grosse surprise : le PSG est surreprésenté, tandis que des Marseillais, Rennais ou Monégasques sont trop payés par rapport à leur rendement. Il y a quand même un absent de taille dans ce carré VIP, Paul Pogba.

La banque ne devrait pas sauter à cause des primes

Arrivé à l’été sur le Rocher, le champion du monde 2018 est, sans l’ombre d’un doute, la plus grande star du championnat. Pourtant, la Pioche est loin d’avoir le meilleur salaire de Ligue 1. L’Équipe indique que le milieu de 33 ans pointerait à 200 000 euros brut mensuels. Les très importantes primes de performances et d’apparitions, elles, ne doivent, pour l’heure, pas faire suer les dirigeants, en raison de ses trois petits bouts de matchs cette saison et de performances seulement remarquées lors d’un modeste amical.

Ceux-ci ont préféré signer de plus gros chèques à Eric Dier, Denis Zakaria (330 000 euros net chacun) ou Ansu Fati (250 000 euros pour la moitié du salaire pris en charge par Monaco en marge de son prêt du Barça).

À côté, Pogba est presque un bénévole.

Paul Pogba enfin buteur avec Monaco