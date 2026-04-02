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Montpellier pourrait passer sous pavillon étranger

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Montpellier pourrait passer sous pavillon étranger

Vers la fin d’une ère ? Dirigé par la famille Nicollin depuis 1974, le MHSC pourrait être vendu. Pire, le club montpelliérain est tout proche d’entrer dans le giron d’un groupe anglais, selon les informations de Romain Molina. Après s’être déjà séparé de la section féminine, l’été dernier, Laurent Nicollin a annoncé, lors d’un entretien accordé à Midi Libre, discuter avec cinq potentiels investisseurs, en attendant désormais des offres « concrètes » d’ici la mi-mai.

Rongé par la descente et le projet avorté de nouveau stade

Le président pailladin assure que son ambition première est de garder le club à flot, qu’il « soit sain financièrement et que quelqu’un puisse le booster pour avoir des joueurs et que l’on retrouve la Ligue 1 », afin d’éviter un dépôt de bilan. « J’avais prévu une fin plus tard. Si elle arrive plus tôt, ce n’est pas grave. […] S’il faut lâcher la barre, je la lâcherai. Il y a une lassitude », estime-t-il, un brin fataliste.

Après avoir perdu 12 kilos à la suite de la descente en Ligue 1 et beaucoup d’espoir à la fin du projet de nouveau stade, Laurent Nicollin ne compte plus « se battre avec un Opinel ». Même s’il assure que la multipropriété « n’est pas le football qui [lui] convient », il est loin de fermer la porte à cette possibilité, au point de louer le modèle strasbourgeois : « Quand tu vois le stade, la tribune présidentielle, les salons, ce que l’on voulait faire nous, tu prends une claque dans la gueule. J’ai failli chialer. On s’est barré à la mi-temps. »

Il n’hésitera pas à inviter les repreneurs au resto.

Pas d’accrobranche ni de tyroliennes au stade de la Mosson

EL

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