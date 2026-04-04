Le Bayern renverse Fribourg au bout du suspense

Fribourg 2-3 Bayern Munich

Buts : Manzambi (46e), Höler (71e) pour le FFC // Bischof (81e, 90e+2), Karl (90e+9) pour le Rekordmeister

À jamais la première. Dans cette confrontation entre les deux dernières équipes allemandes à être engagées dans trois compétitions, c’est le Bayern Munich qui a fini par s’imposer au bout du temps additionnel (2-3) après avoir été malmené par Fribourg durant plus de 80 minutes.

Un score vierge et nul ne rime pas toujours avec ennui, comme en a témoigné le premier acte de cette rencontre. Alors que les Bavarois se sont déplacés sans leurs leaders d’attaque, avec la blessure à la cheville de Harry Kane ainsi que la suspension de Nicolas Jackson, c’est surtout Manuel Neuer qui s’est illustré au cours des 45 premières minutes. Le gardien de la Mannschaft a d’abord mis en échec Höler en détournant sa reprise de volée (28e), puis c’est Philipp Lienhart qui a parfaitement coupé le centre de Jan-Niklas Beste. Mais Neuer a réalisé un arrêt exceptionnel main gauche (34e). Les protégés de Vincent Kompany et en particulier Tom Bischof auraient pu prendre l’avantage si Noah Atubolu ne s’était pas sacrifié en début de rencontre sur la tentative de l’ancien de Hoffenheim (6e), ou s’il était parvenu à cadrer sa reprise de volée (43e).

Bischof, c’est pas du biscuit

Homme fort des Bavarois lors de la première mi-temps, Neuer s’est finalement mué en bourreau. S’il est resté pantois sur le but de Manzambi qui a parfaitement enroulé sa frappe du droit aux 20 mètres dès le retour des vestiaires (1-0, 46e), il n’est pas exempt de tout reproche sur le but du break inscrit par Höler sur corner (2-0, 71e).

🚨🇩🇪 | GOAL: LUCAS HOLER DOUBLES THE LEAD FOR FREIBURG! INCREDIBLE SCENES! Freiburg 2-0 Bayern Munich. pic.twitter.com/3rMSfZDHiR — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 4, 2026

Malmené, le Bayern est toutefois parvenu à réagir. Laissé sur le banc en début de rencontre, Michael Olise a bien failli remettre les pendules à l’heure dès son premier ballon touché, mais sa frappe a finalement filé à droite des buts d’Atubolu (58e). L’international tricolore n’a pas eu plus de réussite 20 minutes plus tard, puisque cette fois, sa tentative était cadrée, mais le portier fribourgeois s’est de nouveau illustré (77e). L’espoir est finalement venu de celui qui avait été le plus dangereux offensivement jusqu’à présent pour les Bavarois : Bischof. Parfaitement servi par Lennart Karl, l’international allemand s’est parfaitement joué de Yuito Suzuki avant de trouver le chemin des filets d’Atubolu à l’entrée de la surface (2-1, 82e). Auteur donc de son premier but sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif est parvenu à égaliser dans le temps additionnel avec un missile téléguidé dans la lucarne fribourgeoise (2-2, 90e+2). Mais au bout du bout du temps additionnel, c’est Karl qui est venu offrir les trois points à ses coéquipiers en concluant parfaitement le superbe mouvement collectif qui n’a laissé aucune chance à Atubolu (2-3, 90e+9).

Dans les autres rencontres, Wolfsburg a cru pendant une mi-temps pouvoir se relancer dans la course au maintien avant que le Bayer Leverkusen n’effectue une remontada express pour grimper à la sixième place du classement et s’imposer finalement 6 à 3. En bas de tableau, le Borussia Mönchengladbach n’est pas parvenu à faire mieux qu’un match nul face à Heidenheim, lanterne rouge de cette Bundesliga (2-2).

De quoi rappeler le scénario du match aller.

Autres résultats

Bayer Leverkusen 6-3 Wolfsburg

Buts : Grimaldo (30e SP, 44e), Schick (53e SP), Tapsoba (68e), Maza (73e), Tillman (90e+6) pour le Bayer // Wind (16e), Mæhle (31e), Eriksen (38e SP) pour le VfL

Borussia Mönchengladbach 2-2 Heidenheim

Buts : Mohya (16e), Honorat (74e) pour die Fohlen // Mainka (26e), Busch (64e) pour le FCH

Hambourg 1-1 Augsburg

Buts : Konigsdorffer (60e) pour der Dino // Chaves (22e) pour le FCA

Expulsion : Muheim côté Hambourg

Hoffenheim 1-2 Mayence

Buts : Asllani (23e) pour le TSG // Tietz (13e, 79e) pour die Nullfünfer

Werder Brême 1-2 Leipzig

Buts : Musah (90e+4) pour die Werderaner // Nusa (15e), Cardoso (52e) pour die Roten Bullen

Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg