Jean-Philippe Mateta a pu s'expliquer avec Wilfried Zaha

Les copains d’accord.

Après le malentendu provoqué par une réponse dans une interview du néo-international français, Jean-Philippe Mateta et Wilfried Zaha ont enfin pu s’expliquer. Si le joueur de Charlotte FC reprochait à JP d’avoir déformé une anecdote liée à l’ambition de jouer un jour pour l’équipe de France, l’attaquant de Crystal Palace a clarifié la situation ce mercredi en conférence de presse : « On a discuté, tout va bien avec lui. »

🗣️ "Everything's good." Jean-Philippe Mateta adresses the recent dispute with former teammate Wilfried Zaha. pic.twitter.com/HAtyXNYva4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2025

Arsenal et Liverpool au programme pour JP

Une petite broutille qui n’avait pas vraiment affecté la forme de Mateta. Auteur d’un triplé le week-end dernier face à Bournemouth (3-3), l’attaquant des Eagles a fait le plein de confiance après avoir inscrit son premier but en équipe de France. En attendant de savoir s’il sera toujours de la partie à Clairefontaine, il doit croiser la route d’Arsenal et Liverpool en Premier League.

Mais aussi de Larnaca, dès ce jeudi soir, en Ligue Conférence. Miam miam.

