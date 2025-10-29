Habib Beye se passe de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse

Le débarras du choix.

Le Stade rennais est attendu à Toulouse, ce mercredi soir, dans un contexte pesant pour ce qui pourrait être le match de la dernière chance pour Habib Beye, qui était proche du départ en début de semaine.

Un choix fort de Habib Beye

Le coach rennais n’a pas d’autre choix que de gagner au Stadium s’il veut poursuivre, au moins pour quelques jours, une aventure de plus en plus compromise en Bretagne. Pour cette mission, il a décidé de laisser Ludovic Blas et Seko Fofana en Bretagne.

Un vrai choix, les deux joueurs n’étant a priori pas blessés, alors qu’ils feraient partie de ceux ne croyant plus vraiment au technicien. Ce dernier avait pourtant assuré la veille pouvoir compter sur « le soutien » de ses joueurs.

Le groupe rennais présent en Occitanie 📋#TFCSRFC pic.twitter.com/aujfgsxPOV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2025

Au Havre, avant la dernière trêve internationale, Beye avait déjà fait commencer les deux hommes sur le banc au coup d’envoi, Blas n’entrant même pas en jeu. L’ancien Nantais restait en revanche sur deux titularisations et un match joué dans son intégralité contre Nice, dimanche.

En renfort, le coach breton a convoqué Lucas Rosier, 18 ans et héros de la finale de Coupe Gambardella en mai dernier, qui fera sa première apparition dans le groupe pro cette saison, après avoir été stoppé par une blessure cet été.

Un premier but dans la Ville rose, ça se tiendrait.

À Rennes, l’enfer du décor