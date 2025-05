Rennes s'offre la Coupe Gambardella

Dijon 2-3 Rennes

Buts : Mimoune (44e) et Doucouré (61e) pour le DFCO // Rosier (2e), Gbeme (28e) et Meïté (89e) pour le SRFC

Une belle éclaircie pour boucler une triste saison rennaise.

Les jeunes du Stade rennais ont pris le dessus sur Dijon, ce samedi après-midi, en finale de la Coupe Gambardella (2-3) pour offrir au club breton un quatrième titre dans la compétition. Les supporters des deux camps ont à peine eu le temps de s’installer dans leurs petits espaces réservés dans un Stade de France qui sonnait forcément creux à 17h15 que les Bretons ont décidé de lancer la finale. Pas de temps à perdre pour Mohamed Chebbi, qui a déboulé sur son côté droit pour filer dans la surface et claquer un centre en retrait repris par Lucas Rosier (0-1, 2e). Facile, trop facile pour des Rennais qui ont souvent montré leur supériorité dans une première période quasiment à sens unique.

Rosier en feu, Meïté pour la délivrance

Une domination qui n’a pas empêché une supportrice d’enchaîner les hurlements très aigus dans une enceinte se remplissant au compte-gouttes. Les Parisiens ou Rémois préférant arriver très tôt n’ont pas manqué le deuxième pion rennais. Cette fois parti d’un corner, et cette fois avec un Rosier passeur décisif d’une belle inspiration dos au but pour mettre le ballon devant la cage : bingo pour Mervin Gbeme, plaçant une tête lobée devant une sortie hasardeuse d’Ylann Marie-Rose (0-2, 28e). Compliqué pour les Bourguignons, qui ont profité d’un possible excès de confiance chez les Rouge et Noir pour revenir dans le coup avant la pause. Rosier venait tout juste de manquer une balle de 3-0 quand, dans la foulée, Hatem Mimoune a mystifié Ayoube Akabou d’une belle frappe (1-2, 44e).

Rennes a pu commencer à se dire que cela ne tournait plus vraiment dans le bon sens après la pause. Mohamed Kader Meïté, souvent titulaire sur les derniers mois de la saison dans l’équipe de Habib Beye, s’est trompé de pied au moment de conclure sur un joli centre de Chebbi et Noah Loufoundou a trouvé le haut de la barre. Alors, Dijon s’est chargé de remettre les compteurs à zéro : Mimoune, encore lui, a réglé son pied pour plomber les Bretons dans la profondeur, où Sirina Doucouré s’est engouffré pour aller ajuster Ayoube Akabou (2-2, 61e).

𝗜𝗟𝗦 𝗟'𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 🏆 Les Rouge et Noir décrochent la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝑮𝒂𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 en s'imposant face à Dijon par 3 buts à 2. Le trophée est Rennais pour la 4e fois ! Bravo à ce groupe qui fait la fierté du SRFC. 🔥#GambardSRFC #DFCOSRFC 2-3 pic.twitter.com/bnrf3nmUmO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2025

Moins précis techniquement, moins dans le coup et en manque de créativité dans le camp dijonnais, le SRFC a longtemps bafouillé après l’égalisation, sans que Dijon ne se créé d’autres occasions. La séance de tirs au but commençait à se rapprocher quand les Rennais ont repris le dessus à l’aube du temps additionnel. La lumière est venue de Rosier, encore une fois, avec un centre déposé sur la tête de Meïté qui a conclu de près (2-3, 89e). L’attaquant et toute la bande ont sprinté vers le virage rennais pour prendre un bain de foule, comme au coup de sifflet final pour célébrer le premier titre rennais en Gambardella depuis celui de 2008.

Et le doublé pour l’entraîneur William Stanger, déjà vainqueur du tournoi en tant que joueur avec Rennes… en 2003 !

Dijon : Marie-Rose – Mougammadou, Puleri, D’Elia, Djadja – Gazon, Doucouré, Mahamat-Bindi – Mimoune (Bouzaiene, 82e), Rivière, Lagnon (Fourlin, 77e). Entraîneur : Sébastien Perrin.

Rennes : Akabou – Chebbi, Lomet, Aké, Gbeme – J-E Coulibaly, Mvodo (Ugochukwu, 63e), Loufoundou (Traoré, 63e) – B. Coulibaly (Dongopandji, 79e), Meïté, Rosier. Entraîneur : William Stanger.

