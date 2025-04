Rennes et Dijon se donnent rendez-vous en finale de la Coupe Gambardella

Direction le Stade de France !

Les deux demi-finales de Coupe Gambardella disputées ce dimanche après-midi en Bourgogne ont accouché de scénarios similaires avec deux séances de tirs au but. D’un côté, Dijon est parvenu à éliminer le FC Nantes (1-1, 3-2 TAB), pourtant devant grâce à un but d’Alexandre Conti dès les premières minutes. Mais malgré la domination des Canaris, Faiss Mahamat Bindi est parvenu à égaliser pour les hôtes en seconde période, forçant une séance de tirs au but marquée par de nombreux échecs. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Dijonnais qui s’en sont le mieux sortis (trois échecs contre quatre pour les Nantais) et se qualifient donc pour la finale.

La loterie sourit également à Rennes

Un peu plus au nord-ouest, Auxerre n’a pas eu la même réussite face à Rennes (0-0, 2-3 TAB). Alors que Mohamed Kader Meïté, auteur de son premier but en Ligue 1 vendredi contre… Nantes, a raté un penalty, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul et vierge. Avant de se départager sur un score similaire lors de la séance fatidique, avec notamment trois arrêts du dernier rempart breton, Ayoub Akabou. Les deux équipes se retrouveront donc le 24 mai prochain en lever de rideau de la finale de Coupe de France entre le PSG et Reims, avec l’espoir de succéder à l’OM.

