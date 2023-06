Le Stade Rennais, meilleur centre de formation français

La Bretagne, ça gagne.

Cinq critères : la professionnalisation, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la scolarité et la représentation européenne. Une note sur cinq étoiles à chaque fois. Et une moyenne à la fin. Ce vendredi, la Fédération française de football a dévoilé le classement des meilleurs centres de formation français et avec 4,2 étoiles, le Stade rennais est tout en haut du tableau. L’Olympique lyonnais et l’AS Monaco, dans cet ordre, sont aussi sur le podium de Ligue 1, devant le Paris Saint-Germain.

4,2 ⭐️ pour le Stade Rennais 4,1 ⭐️ pour l'Olympique Lyonnais 3,7 ⭐️ pour l'AS Monaco … L’évaluation des 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 en fonction de leur efficacité durant la saison écoulée a été validée par la Fédération. Toutes les infos 👇https://t.co/JZ20Sy5dk4 — FFF (@FFF) June 23, 2023

Devant Valenciennes, Sochaux et le FC Metz, les Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Étienne et Le Havre forment le podium des meilleurs centres de formation de Ligue 2. Le plus mauvais élève est peut-être Dijon avec une note globale de 0,5 étoile : 2 sur 5 en professionnalisation, la bulle en temps de jeu en équipe première, en sélection nationale et en représentation européenne, et 1,5 en scolarité. Enfin, point alarmant de l’élite : la triste seizième place de l’OM.

