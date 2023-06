Marcelino officiellement nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille

Ça n’aura pas trainé.

C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, voilà désormais l’information officielle : l’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi la signature de Marcelino au poste d’entraîneur, succédant donc à Igor Tudor. « Je tiens à remercier l’OM de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a lancé l’Espagnol dans le communiqué du club phocéen.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ 👉 https://t.co/84XCrAiLic pic.twitter.com/2IFuvaZWSB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023

La durée du contrat n’a pas été stipulée mais comme précisé par L’Équipe et Fabrizio Romano ces dernières heures, Marcelino se serait engagé pour deux saisons.

Reste à savoir si enfin, un coach olympien ira au bout de son bail.

